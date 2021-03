Covid in Veneto, 649 casi e una vittima nella giornata, i positivi in costante aumento: sono 34.416

Nuova impennata dei contagi Covid in Veneto. Dopo i 2.682 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, altri 649 nuovi casi e una vittima da questa mattina alle 8. Raggiunge così i 353.356 casi dall'inizio dell'emergenza il numero dei contagiati. I decessi salgono a 10.099 tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione di oggi 13 marzo delle 17.

Le persone positive attualmente e in isolamento sono 34.416.

La pressione sugli ospedali è costante, e sono in aumento i casi gravi: nei normali reparti medici sono ricoverate 1.385 persone (+10 rispetto a stamani), mentre nelle terapie intensive si trovano 187 malati (+4).

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona, poi Vicenza, Venezia e Padova tutte sopra i 100 nuovi contagi.

