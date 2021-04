Covid in Veneto, 227 nuovi casi e 24 vittime nella giornata Il bollettino

VENEZIA - Dati in calo oggi 26 aprile in Veneto, dove si sono registrati 535 nuovi contagi e 10 decessi nelle ultime 24 ore e altri 227 casi con purtroppo 24 decessi durante la giornata. Si tratta di numeri che, come sempre al lunedì, risentono della ridotta attività di tracciamento durante il fine settimana. Il bollettino della Regione aggiorna a 408.592 il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, nel febbraio 2020, e a 11.269 quello delle vittime.

Cala costantemente la pressione sugli ospedali: complessivamente sono 1.540 (-19) i malati ricoverati con una diagnosi di Covid; di questi, 1.340 (+15) nei normali reparti medici, mentre 211 (-4) si trovano nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono sotto i 23mila ovvero a 22.996 (+511).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO ore 17 ----> LEGGI E SCARICA

