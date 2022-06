Boiler summer cup, nuova sfida social su TikTok. In Veneto e Friuli Venezia Giulia circolare nelle scuole per monitorare il fenomeno

Boiler summer cup, nelle scuole del Veneto e del Friuli Venezia Giulia , ma anche in quelle del resto d'Italia, arriva la circolare del Dipartimento della polizia postale. «Monitorare il fenomeno di questa nuova sfida social», è chiaro l'invito che arriva nei nostri istituti: la challenge, difatti, prevede di toccare o baciare una ragazza in sovrappeso. In questa sfida sono chiari gli elementi di bullismo e body shaming. E c'è anche una data di inizio: il prossimo 21 giugno scatterà l'ora x, sarà in quel giorno che i giovani che aderiscono alla sfida posteranno su TikTok le foto di un bacio o un abbraccio con una ragazza in sovrappeso. L'invito agli istituti di monitorare la situazione è arrivato oggi, 7 giugno 2022: docenti e presidi si metteranno all'opera anche con interventi mirati a sensibilizzare gli studenti per far loro capire quanto una cosa del genere possa essere dannosa per le loro coetanee.

Sfida social: allerta nelle scuole del Veneto

Al momento dalle scuole, fanno sapere dal Provveditorato di Padova e Rovigo, non sono arrivate segnalazioni di problemi di alcun genere su questo fronte. Ma l'attenzione resta alta. È di metà maggio la notizia per cui il popolare social network ha bloccato alcuni video di adolescenti che si sfidano alla boiler summer cup: si tratta di una sfida non esattamente innocua come poteva essere l'ice bucket challenge, che prevedeva di versarsi in testa dell'acqua ghiacciata. Nelle scuole venete c'è già fibrillazione. E, secondo i primi commenti degli studenti, ci sono già giovani ragazze terrorizzate di finire nel mirino di questo orribile scherzo.