NOVENTA DI PIAVE - Attimi di paura ieri a metà giornata al Noventa Designer Outlet per un bambino di circa due anni rimasto chiuso dentro l’auto dei genitori. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di San Donà per riuscire ad aprire la vettura e liberare il piccolo. E’ accaduto ieri mattina, verso le 13,30, nel parcheggio interno all’Outlet. Una giovane coppia della provincia di Venezia aveva programmato di trascorrere un pomeriggio di shopping nella cittadella della moda assieme al figlioletto.

All’arrivo avevano trovato un posto per lasciare la Volkswagen Passat su cui viaggiavano nell’area d’ingresso dell’Outlet, vicino alla zona di sosta degli autobus. I due genitori sono scesi dalla vettura ma non hanno fatto in tempo a prendere il bambino, allacciato al seggiolino sul sedile posteriore, perché la macchina si è chiusa all’improvviso, con le chiavi rimaste all’interno. Sono stati momenti di angoscia per la mamma, che vedeva il figlio attraverso il finestrino senza riuscire a raggiungerlo. A quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco perché intervenissero per aprire l’auto e liberare il bambino. Poco dopo è arrivata all’Outlet una squadra di pompieri di San Donà che, armeggiando con gli strumenti attraverso una fessura del finestrino, è riuscita a sbloccare la portiera della Volkswagen Passat. Aperta la vettura, i vigili del fuoco hanno liberato il piccolo e l’hanno consegnato tra le braccia della madre, commossa e felice per lo scampato pericolo, che ha stretto a sé il figlioletto dopo mezz’ora di grande preoccupazione.