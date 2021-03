Bimbo di 4 anni cade giù dalla finestra, volo di 5 metri: salvo per miracolo

MESTRE - Bimbo precipita per cinque metri dalla finestra della cucina: soccorso dal personale del Suem è stato ricoverato all'Angelo non in pericolo di vita. Quando gli agenti della Volante sono arrivati nell'appartamento di Zelarino, i genitori erano ancora sotto choc. A chiamarli in via Castellana nel complesso di case popolari sono stati gli stessi operatori del 118 intervenuti con la massima urgenza a seguito della chiamata di una madre: la donna piuttosto agitata chiedeva aiuto perché il suo bambino era caduto a terra dopo essersi arrampicato sul davanzale. I sanitari prima di tutto si sono concentrati sul piccolo ferito per verificare le sue effettive condizioni e se avesse riportato traumi tali da comportare il trasferimento immediato all'ospedale di Mestre.

Incredibilmente il piccolo, nonostante l'impatto a terra da un'altezza di circa cinque metri, è rimasto quasi illeso: da quanto si è potuto appurare non ha mai perso conoscenza e si lamentava per un braccio e una mano dolorante. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso è stato quindi ricoverato in pediatria in osservazione. L'episodio è accaduto circa una settimana fa, nel primo pomeriggio. I poliziotti hanno avuto il compito di ricostruire la dinamica di quello che si può rubricare come incidente domestico. Secondo il racconto della madre, mentre lei era intenta a sbrigare le faccende terminato il pranzo, il figlio che stava giocando con il triciclo a un certo punto ha raggiunto il davanzale arrampicandosi sul termosifone: è bastato un attimo e il piccolo era già di sotto. Ed è solo per miracolo se la distrazione di pochi minuti non ha avuto conseguenze drammatiche. Al riguardo si stava valutando se ci fossero gli estremi per contestare eventualmente l'omessa sorveglianza del minore

