TREVIGNANO - Un ragazzino di 12 anni è stato colpito da un'auto. E' successo alle 11.45 a Signoressa di Trevignano in via Risorgimento. Il 12enne è stato trasportato in ospedale con l'elicottero, non è in pericolo di vita

Ultimo aggiornamento: 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA