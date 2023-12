Biennale di Venezia, l'archistar Carlo Ratti nominato nuovo direttore del settore Architettura

VENEZIA - La Biennale di Venezia ha nominato oggi Carlo Ratti direttore del Settore Architettura, con

l'incarico di curare la 19esima Mostra Internazionale di Architettura, che si svolgerà nel 2025. A nomina è avvenuta su proposta del Presidente Roberto Cicutto, in accordo con Pietrangelo Buttafuoco, presidente "in pectore"

per il quadriennio 2024-2027.

La biografia

Di formazione architetto e ingegnere, Carlo Ratti insegna al Massachusetts Institute of Technology (Mit) e al Politecnico di Milano. È direttore del Senseable City Lab e socio fondatore dello studio di architettura e innovazione Cra-Carlo Ratti Associati (Torino, New York City, Londra).

Laureato presso il Politecnico di Torino e l'École Nationale des Ponts et Chaussées a Parigi, ha conseguito un Master of Philosophy e un PhD in Architettura all'Università di Cambridge in Inghilterra, completando la sua tesi di dottorato come Fullbright Scholar presso il Mit.

Tra i dieci studiosi più citati a livello internazionale nel campo della pianificazione urbana, è coautore di oltre 750 pubblicazioni scientifiche; pubblica in modo regolare articoli di opinione sui maggiori media internazionali. È stato direttore didattico allo Strelka Institute for Media, Architecture and Design di Mosca, curatore del Bmw Guggenheim Pavilion di Berlino e curatore del padiglione Future Food District durante Expo Milano 2015. È stato capo curatore dell'ottava Biennale di Urbanistica/Architettura di Shenzhen nel 2019, co-curatore della seconda Biennale di Design di Porto nel 2021 e Mediatore Creativo responsabile della pluripremiata Visione Urbana della Biennale Nomade Europea Manifesta 14 a Pristina nel 2022.