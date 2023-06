BIBIONE - Investita dal risciò a Bibione, una bambina viene trasportata d'urgenza in ospedale. La piccola, di 9 anni di origine tedesca, è stata ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con diversi traumi. L'incidente è accaduto venerdì sera, 2 giugno, poco dopo le 22 in via Acquario, a due passi dal centro della località turistica. La piccola era arrivata nel weekend a Bibione insieme ai genitori per passare una breve vacanza. Per questo mamma e papà avevano deciso di passare una serata al Luna Park di Piazza Mercato. Quando l'ora ormai si era fatta tarda, la famiglia ha deciso di fare rientro e di incamminarsi verso l'appartamento affittato per la vacanza. Nel tragitto è accaduto il brutto incidente. Mentre infatti il gruppo stava procedendo a piedi, all'improvviso è spuntato un risciò elettrico che viaggiava a circa venti chilometri orari e ha investito la piccola turista scaraventandola in mezzo alla strada. Subito mamma e papà hanno allertato i soccorritori chiamando il 112.

I SOCCORSI

La chiamata è stata intercettata dal Sores di Palmanova. Dalla centrale operativa hanno dirottato la richiesta di aiuto ai colleghi del Veneto. Da Mestre Il personale del Suem ha così inviato sul posto i sanitari del Punto di primo intervento di Bibione che hanno preso in carico la bambina trasferendola nell'ambulatorio di via Maya. Nel frattempo hanno anche allertato i colleghi di Treviso alzatisi in volo con Leone, l'elicottero del servizio di emergenza sanitaria, che in poco più di una decina di minuti è atterrato. A distanza di poche ore dal primo intervento notturno sul litorale del velivolo del 118, l'elicottero è tornato nuovamente a Bibione. È qui che c'è stato l'incontro in una delle tante piazzole identificate per l'atterraggio nella località turistica. Il personale del Suem ha quindi trasferito in codice rosso la piccola paziente all'ospedale di Treviso. Sottoposta alla diagnostica è emerso un politrauma per il quale i medici hanno deciso di trattenere la bambina, riservandosi la prognosi. Al capezzale intanto sono arrivati anche i genitori. Ora la forze dell'ordine stanno lavorando per appurare cause e responsabilità. Dovranno capire infatti se il conducente del mezzo elettrico abbia rispettato le norme del codice della strada e allo stesso tempo se la bambina non sia sfuggita al controllo dei genitori. Nell'arco di 48 ore l'elicottero del Suem è atterrato tre volte lungo il litorale: una a Caorle due a Bibione. Voli notturni che permettono un ulteriore fattore di sicurezza per chi decide di passare le proprie vacanze nelle località veneziane tanto che con l'arrivo di migliaia di persone sulla costa, gli interventi non sono mancati.