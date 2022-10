Venezia. Addio a Bepi Fongher: in coppia con Ciaci, tra i più grandi vogatori alla veneta

VENEZIA - Nuovo lutto nel mondo della voga veneziana, a pochi giorni dalla scomparsa di Sergio "Ciaci" Tagliapietra. Oggi, domenica 9 ottobre, nel primo pomeriggio è morto Bepi Fongher, che con Ciaci aveva formato per anni una delle coppie più importanti del remo nel panorama lagunare.

Fongher aveva 87 anni, proprio come l'amico "Ciaci", morto il 7 ottobre. Fongher aveva un palmarès d'eccellenza, con numerose vittorie alla Storica.

La carriera

La sua carriera spazia per 34 anni tra la prima e l'ultima vittoria in Canal Grande, dal 1954 al 2002; detiene il maggior numero di successi nella Storica, 14, in coabitazione con Strigheta e Ciaci, e 38 partecipazioni alla competizione, come il fratello Palmiro, il maggior numero di successi consecutivi (8, con Ciaci). Vanno aggiunti due successi sulle Caorline.

Dapprima in coppia con il fratello Palmiro, nel 1965 inizia il sodalizio con Tagliapietra, formando il mitico duo «Bepi e Ciaci», con lui a poppa, per guidare la barca, e il compagno a dare velocità a prua: 14 le edizioni consecutive insieme in Canal Grande, con 9 vittorie in tutto. Abbandonata la carriera agonistica, Fongher si è dedicato all'allenamento dei gondolieri, in particolare delle donne, formando campionesse come Gloria Rogliani e Debora Scarpa.

Il cordoglio di Zaia

«I veri campioni non muoiono mai. Oggi voglio ricordare un vero campione, Giuseppe 'Bepì Fongher, fuoriclasse veneziano del remo che si è spento oggi. Uomo indimenticabile per le sue imprese e per la sua capacità di trasmettere la sua arte e passione alle nuove generazioni. Le mie condoglianze giungano alla famiglia e ai tanti che gli hanno voluto bene». Lo scrive il Presidente del Veneto Luca Zaia. «Insieme alla scomparsa Sergio 'Ciacì Tagliapietra, che di Fongher era stato a lungo compagno di voga».