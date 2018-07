Mai successo, avvistati in Laguna due esemplari di beccaccia di mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Due esemplari disono stati avvistati stamattina in Laguna, nel canale di fronte a. Il raro avvistamento è documentato dalle foto di Silvia Marzot. La beccaccia di mare, detta anche "ostrichiere", è una specie diffusa in Europa e presente nelle acque calde. In Italia sono documentate colonie nel Sud e nel Delta del Po. Il cambiamento climatico e le modificazioni idrauliche alle bocche di porto hanno probabilmente condotto allo stanziamento di alcuni esemplari in Laguna. La beccaccia di mare si nutre di molluschi, che scova e apre grazie al suo becco molto robusto e allungato.