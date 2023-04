Basket, Venezia inarrestabile. Eterno Logan: a 40 anni trascina Scafati

Ancora tutto da decidere in testa e in coda a 80 minuti dalla fine della stagione regolare. Bologna a e Milano sono ormai certe rispettivamente della prima e seconda posizione. Entrambe hanno vinto in casa ed entrambe soffrendo per 20 minuti per poi liberarsi dalla pressione e vincere. La Virtus subisce l’avvio intraprendente della Dinamo Sassari, ma un parziale di 18-0 indirizza la partita fino alla vittoria 86-69. L’Olimpia invece deve spingere sull’acceleratore nel terzo periodo contro una Treviso combattiva. Voigtmann, 21 punti e 7 rimbalzi, e Napier, 16 punti, guidano i lombardi al successo 92-78. Perde Tortona a Napoli nel testa coda di giornata che premia i campani con un successo fondamentale per il proprio cammino salvezza. Michineau, Williams e Stewart, 57 punti in tre degli 82 totali di squadra, trascinano Napoli. Venezia non si ferma più: vince la settima consecutiva (92-81 contro Varese) e conquista il quarto posto in classifica. Ai play off rischia di essere la vera e propria mina vagante di fine stagione.

Sale al sesto posto l’Aquila Trento corsara a Brindisi 73-86 al termine di una partita giocata in maniera molto fisica e con cinque giocatori in doppia cifra. Decisivo il parziale da 30-23 per Brindisi al 30-39 per gli ospiti che poi non si fanno riprendere più. Brindisi tira con il 36 per cento dal campo e trova nel solo Bowman, 31 punti, un punto di riferimento in attacco. Vincono Pesaro e Brescia che tengono ancora vive le speranze per un posto nei play off. Scafati vince lo spareggio salvezza a Verona (86-78) e pone una seria ipoteca alla salvezza. Eterno David Logan, 40 anni e mezzo sulla carta di identità, ma capace di segnare 31 punti con 9/12 da tre punti. Con un giocatore così vincere diventa molto più semplice.

I PLAY OFF DI EUROLEGA - Scattano domani I play off di Eurolega. Le prime otto classificate nella stagione regolare si affrontano per conquistare i quattro posti utili per la Final Four di Kaunas. Eliminate Milano e Bologna, l’attenzione è su Olympiacos (1) contro Fenerbahce (8), Monaco (4) - Maccabi Tel Aviv (5), Barcellona (2) - Zalgiris (7) Real Madrid (3) vs Partizan Belgrado (6). Si gioca al meglio delle cinque partite, la F4 in Lituania dal 19 al 21 maggio.

La classifica di serie A dopo la 28esima giornata

1. Virtus Segafredo Bologna 44



2. Ea7 Olimpia Milano 423. Bertram Yachts Tortona 364. Umana Reyer Venezia 325. Banco Sardegna Dinamo Sassari 326. Dolomiti Energia Trentino 287. Happy Casa Brindisi 288. Carpegna Prosciutto VL Pesaro 269. Germani Brescia 2610. Givova Scafati 2211. Nutribullett Treviso 2212. Pallacanestro Trieste 2013. Una Hotels Reggio Emilia 2014. Devi Napoli 2015. Tezenis Scaligera Verona 1816. Openjobmatis Varese 16 (penalizzata di 16 punti)