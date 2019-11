​Litiga con la ex compagna: si barrica in casa e minaccia di accoltellarla

Un 50enne spagnolo è stato fermato dai Carabinieri, e poi ricoverato in ospedale, dopo che si era barricato in una casa minacciando di accoltellare la ex compagna con cui aveva litigato.



L'uomo, in evidente stato di alterazione, alla vista dei militari ha cominciato ad urlare ed insultando i Carabinieri dalla finestra mentre i passanti, impauriti, cercavano di allontanarsi. Sul posto, per garantire l'adeguato approccio operativo alla situazione d'emergenza e per fornire un'idonea cornice di sicurezza, è stato necessario il supporto dei negoziatori del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e di un team d'azione delle Squadre Operative di Supporto del 4/o Battaglione Carabinieri di Mestre.



Dopo più di due ore di estenuanti trattative, l'uomo, collaborando con il negoziatore dei Carabinieri, dopo essersi tranquillizzato, ha deciso di volersi affidare ai militari stessi ed alle cure del personale sanitario del 118 accorso anch'esso sul posto.

