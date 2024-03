VENEZIA - Scontri allo stadio Penzo, comminati Daspo per 82 anni.

In seguito agli accertamenti e alla visione delle immagini di quanto accaduto allo stadio di Venezia il 10 marzo scorso, il Questore di Venezia ha emesso 18 provvedimenti di inibizione all’ingresso negli impianti sportivi. Si tratta di una prima misura, adottata per le condotte che più si sono evidenziate negli incidenti avvenuti prima della partita Venezia-Bari di domenica scorsa.

Daspo per 18 persone

Nove Daspo sono stati comminati a tifosi baresi (tre provvedimenti per 8 anni con obbligo di firma, due per 5 anni e quattro per 4 anni), otto a tifosi veneziani (uno per 6 anni con obbligo di firma, uno per 5 anni con obbligo di firma, uno per 5 anni, due per 4 anni e tre per 3 anni) e uno infine di tre anni ad una persona di nazionalità olandese, che si era unita ai tifosi veneziani nelle fasi provocatorie e di lancio di oggetti, petardi ed artifizi verso il vaporetto che trasportava i tifosi baresi allo stadio. L’attività si è basata su riscontri fotografici, riprese video e successiva comparazione delle identità dei tifosi poi entrati allo stadio. Sono tuttora in fase di approfondimento le posizioni di altri soggetti responsabili delle medesime condotte per le quali si sta procedendo ad una corretta identificazione.