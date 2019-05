Banksy, il re della Street art, senza permesso: "cacciato" da San Marco

di Michele Fullin

VENEZIADa qualche giorno girava la voce che, il re della street art, fosse a Venezia. Oggi pomeriggio lo ha confermato lo stesso writer inglese, pubblicando un breve video ironico sui social (Instagram) in cui lo si vede montare la sua opera "Venice in oil" su un grande cavalletto per poi essere mandato via dagli agenti della polizia locale da piazzaperché senza permesso.Il video del 45enne artista, data l'immensa popolarità dell'artista, è diventato virale: in un'ora ha superato il mezzo milione di visualizzazioni.