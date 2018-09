Casa a Venezia: bandi per 57 alloggi alle famiglie con redditi bassi e under 40

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Via libera ai bandi per l'. Il Comune ha infatti provveduto ieri a pubblicare gli avvisi di quanto già annunciato. Si tratta di alloggi del patrimonio comunale situati in centro storico e isole. «Con questi bandi - commenta la vicesindaco Luciana Colle - abbiamo voluto dare un chiaro segnale di attenzione nell'ottica di incentivare la residenzialità nel centro storico di Venezia. In particolare ci siamo posti l'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato della locazione alle famiglie e alle giovani coppie, con lo scopo di salvaguardare e rigenerare un tessuto sociale residenziale vivo e coeso, favorendo il legame con il territorio anche per motivi di studio o lavoro».