​Nuovo edificio di 1.700 metri quadrati in arrivo a Villa Furstenberg: Banca IFIS diventa più grande

MESTRE - Il 23 ottobre alle 15, negli uffici del notaio Angelo Ausilio, è stata firmata la convenzione attuativa tra Banca IFIS e il Comune di Venezia necessaria per il ritiro dele l’avvio dei lavori di costruzione del. È dunque arrivato all’ultimo step formale ildella. L’avvio dei cantieri è previsto nei primi mesi del 2020.LA NUOVA STRUTTURASarà costruita nelle immediate vicinanze dell'attuale Direzione Generale della Banca, al confine Nord Ovest della proprietà, in località “Marocco” lungo il Terraglio, dove già insistono i tre edifici che formano il comprensorio bancario all'interno di un parco di proprietà che si sviluppa su una superficie di 22 ettari., la struttura interrata a raso denominata “Barcaccia” e le Scuderie. L'ampliamento prevede la costruzione di un edificio che occuperà, in pianta,ai quali se ne affiancheranno altri. L’edificio, che ospiterà i nuovi uffici, sarà caratterizzato da molte trasparenze e numerose finestre con vetrate strutturali. La struttura, che avrà la stessa altezza della Villa, garantendo prospettivamente un uniforme skyline, sarà rispettosa dell'ambiente: sono previsti infatti impianti ad alta efficienza energetica con l'impiego di sistemi di riscaldamento e condizionamento alimentati da fonti rinnovabili. La Banca si è impegnata con il Comune a sostenere ildi circa 4 mila metri quadri di suolo pubblico in provincia di Venezia. Per Banca IFIS si tratta di una grande opportunità per generare un significativo miglioramento dell’ambiente e del paesaggio veneto e veneziano.