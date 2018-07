Bimba di 6 anni si perde tra la folla, poliziotti la riportano dai genitori

VENEZIA - Una storia a lieto fine per una famiglia in vacanza a Venezia. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Polfer in servizio nella stazione di Santa Lucia, impegnati a garantire la sicurezza dello scalo soprattutto in questo periodo di grande afflusso di vacanzieri e turisti, sono stati intercettati da un uomo che si è rivolto agli «uomini in divisa» per segnalare una bambina di sei anni in lacrime che si era persa all'altezza del Ponte degli Scalzi.



Gli operatori di polizia, dopo averla presa in consegna l'hanno tranquillizzata ed assistita, ed hanno dato inizio al piano di ricerca dei genitori. Dopo aver ben compreso la dinamica degli eventi, hanno consultato la sala operativa delle forze di polizia veneziane, ed hanno così verificato che una coppia di cittadini slovacchi avevano segnalato al 112 dei carabinieri di aver perso di vista la figlioletta tra la folla di Santi Apostoli. I genitori della bambina, prontamente contattati, si sono recati in stazione ed hanno così potuto riabbracciare la loro piccola, colmi di gratitudine per l'operato degli uomini di Santa Lucia che avevano messo fine ad un momento tragico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA