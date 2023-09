Marcon. Il ballerino di danza classica torna sul palco nonostante il linfoma, il sindaco lo omaggia con una targa: «È un esempio»

MARCON (VENEZIA) - Due anni fa gli è stato diagnosticato un linfoma, si è sottoposto a sei duri e dolorosi cicli di chemioterapia, ma ha lottato con tutte le sue forze ed oggi è tornato a calcare le scene esibendosi nella disciplina artistica che più ama, la danza. Stiamo parlando di Francesco Piccinin, ventottenne ballerino di danza classica, originario di Marcon ma residente a Tallinn e attualmente solista della Compagnia del Balletto dell'Opera nazionale Estone diretta da Linnar Looris.

Nei giorni scorsi il sindaco di Marcon, Matteo Romanello e l'assessore Carolina Misserotti, lo hanno voluto incontrare per consegnargli una targa e congratularsi per gli ottimi risultati finora conseguiti e per il coraggio e la forza dimostrati durante il periodo della malattia. «Ho deciso di parlare apertamente di ciò che mi è capitato ha spiegato Piccinin - non per cercare attenzioni o suscitare pietismo, ma perché sento che è arrivato il momento di liberarmi, di far vedere quanto forte sono stato e sono tuttora, nella speranza che questo possa aiutare qualcuno che sta affrontando o ha affrontato quello che ho passato io, o sta passando un momento difficile della vita.

La fortuna più grande è stata avere il supporto dei miei super genitori, della mia super sorella che si è dedicata con tutta se stessa a me e si è messa la famiglia sulle spalle e anche della mia cagnolina Lola, perché senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile.

Quello che più volevo al mondo ha aggiunto - era riprendere a vivere la mia vita di prima e quindi ballare e girare il mondo». «Quella di Francesco è una testimonianza che dà i brividi - ha commentato il sindaco Romanello. Francesco non si piange addosso e non fa retorica. Si racconta in un modo asciutto, vero, senza fronzoli. Un autentico esempio di resilienza nel senso proprio del termine». «Sono onorata di aver conosciuto di persona questo nostro giovane e illustre concittadino, portatore di una storia di vita commovente e sincera e di un messaggio positivo ha aggiunto l'assessore Misserotti. Gli auguro di continuare a conseguire i più grandi successi personali e professionali».