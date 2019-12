Terrore in centro, baby gang nel negozio, commerciante si difende: 2 accoltellati

MESTRE - Momenti di terrore in pieno centro a Mestre verso le 19, quando il Suem è intervenuto, insieme alla polizia, per un accoltellamento. A rimanere feriti alle gambe un 17enne e un 19enne romeni, forse componenti della baby gang che da tempo imperversa in città. Le loro condizioni non sarebbero gravi. E' accaduto verso le 18.30 in piazza Barche, sotto le luminarie di Natale.

A impugnare la lama un commerciante cinese, titolare del bazar sotto i portici in cui il gruppo di ragazzi era entrato per l'ennesima scorreria. Stavolta ha reagito rincorrendoli con una mazza, ma una volta all'esterno sarebbe stato circondato e aggredito almeno da sei o sette bulli: è a questo punto che avrebbe estratto il coltellino che aveva in tasca. La scena davanti a tantissima gente, fra cui molti giovanissimi: a due passi ci sono la fermata dell'autobus e Coin uno dei templi dello shopping mestrino, situato a ridosso di piazza Ferretto. Il negoziante è stato fermato e portato in questura: la sua posizione è al vaglio della polizia.



