Cede la sede stradale, chiusa la A4 tra Veneto e Fvg

Cede la sede stradale, chiusa la A4. L'allarme è stato lanciato dagli stessi Ausiliari della concessionaria autostradale che, durante i normali controlli, hanno notato il cedimento di un tratto della A4 in prossimità del chilometro 453 tra gli svincoli di Latisana e Portogruaro.

A4, cede la strada

Si tratta di un intervento per la sicurezza viaria a seguito dei recenti lavori e delle piogge in prossimità dell'abitato di Portovecchio di Portogruaro. Per questo si è reso necessaria la chiusura del tratto autostradale a cavallo delle due regioni. Gli utenti che provengono da Trieste devono uscire a Latisana e percorrere la viabilità ordinaria per rientrare a Portogruaro. Chiusa anche la rampa di accesso a Latisana per chi si dirige verso Venezia.

Ultimo aggiornamento: 10:58

