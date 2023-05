Auto contro un mezzo pesante: conducente incastrato nell'abitacolo

PORTOGRUARO - Un mezzo pesante piomba contro un auto: schianto frontale in prossimità della tangenziale di Portogruaro. Dalle 17:30 di oggi, mercoledì 24 maggio, la tangenziale di Portogruaro è chiusa in prossimità della rondò di Noiari. Nel terribile schianto in via Majorana coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura Citroen C4. Nel botto il conducente dell'auto è rimasto incastrato in ciò che è rimasto dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sanitari del 118 arrivati anche da Padova con l' elisoccorso. In forze gli agenti alla polizia locale del portogruarese diretti da Thomas Poles che hanno chiuso la tangenziale con le deviazioni verso l'ex tracciato della statale 14. Il traffico è bloccato tra Levada e Noiari e tra il rondò di Summaga e quello di dell'interporto di Portogruaro. Solo l'altra settimana nello stesso tratto è deceduto un giovane residente a Concordia che si era schiantato con la sua auto contro quella che proveniva nel senso opposto.

Ultimo aggiornamento: 17:58

