di Federica Cappellato

FOSSÒ - «E' un dono speciale, fatto da Aurora».stringe a sé il piccolonella Clinica ostetrica ginecologica dell'Azienda ospedaliera di Padova. Pietro è un bambino speciale, un regalo del Cielo giunto. Pietro è il fratellino di, la, la piccola colpita da, per oltre quattro anni seguita dai medici della Clinica di Oncoematologia pediatrica di Padova, e. Al suo quinto compleanno Aurora non aveva voluto regali, ma chiesto denaro da donare al reparto dove era in cura, un atto d'amore che aveva commosso tutti: e quei 700 euro raccolti erano diventati un simbolo ben più prezioso del valore effettivo. Gesto, corroborato da altri milleduecento euro, frutto di una colletta attivata nella