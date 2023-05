Ragazzo di 26 anni ucciso da un fulmine in Grecia mentre la fidanzata lo filmava, la famiglia: «Siamo distrutti»​

Un turista inglese è morto a Rodi, in Grecia, colpito da un fulmine mentre paddle boarding, ovvero lo sport in cui si usa la tavola da SUP.

Chi è la vittima

L'appassionato sportivo, che si era formato come ingegnere civile e lavorava nel settore edile, parlava greco ed era un assiduo frequentatore della casa di villeggiatura della famiglia. Un amico di famiglia ha detto al MailOnline: «Ho parlato con suo padre e mi ha detto che Scott era stato fulminato. Ha detto che era sconvolto. Steve non poteva dire altro. Ha il cuore spezzato».

Il dolore della famiglia

Il padre ha aggiunto: «Sua sorella è volata là ieri sera per stare con il resto della famiglia. Scott era un ragazzo adorabile e molto popolare. Viveva in Grecia con la famiglia e parlava greco. Gli piaceva lì, ma ora vanno a visitare la casa delle vacanze lì e ora vivono qui». Il signor Seddon è morto sul posto nonostante i tentativi della sua ragazza, residente in Brasile, e dei servizi di emergenza di salvarlo. Il brasiliano Wander Machado, 47 anni, ha dichiarato al quotidiano greco Rodiaki: “Ho nuotato per tirarlo fuori. Ma una volta raggiunto il tabellone, ho visto il suo corpo accovacciato e a faccia in giù sul tabellone. La sua faccia era diventata viola. "Ho subito capito che ogni secondo era cruciale e ho iniziato a portarlo a riva". Da notare che altri turisti avevano esortato l'uomo a lasciare l'acqua quando ha incontrato difficoltà intorno alle 13:30 ora locale (11:30 BST). Secondo quanto riferito, la sua ragazza e altri bagnanti hanno iniziato a chiedere aiuto dopo essere stato colpito da un fulmine.

I testimoni

È stato tirato fuori dall'acqua da quelli sulla spiaggia ed era "ancora vivo", secondo i testimoni. Ma è deceduto dopo l'arrivo di un'ambulanza e dei medici ed è stato successivamente portato al Centro sanitario di Archangelos. Il signor Machado ha aggiunto: “Ero preoccupato che mi sarebbe successa la stessa cosa perché stava ancora piovendo, ma non mi sono fermato. I soccorritori sono arrivati ​​poco dopo e hanno eseguito tutte le procedure di rianimazione per tenerlo in vita. Sfortunatamente, poco dopo ho scoperto che non ce l'ha fatta.' È stata avviata un'indagine da parte dell'Autorità portuale centrale di Rodi, secondo Rodiaki. Un portavoce dell'FCDO ha dichiarato: "Stiamo sostenendo la famiglia di un uomo britannico morto a Rodi e siamo in contatto con le autorità locali".