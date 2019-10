CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Il Comune incassa altri 240mila euro dalla concessione per 90 anni di altre due tombe di famiglia, confermando che la domanda esiste e non si spaventa nemmeno a cifre di tutto rispetto. È così che sono state aggiudicatenello stato in cui si trovano. Il bando che il Comune aveva fatto lo scorso maggio non prevedeva nella cifra base d'asta le spese per il restauro obbligatorio, dato che si tratta di manufatti con molti decenni di scarsa o nulla manutenzione alle spalle.