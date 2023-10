CHIOGGIA (VENEZIA) - Torna all'asta l'ex colonia marina Leone XIII dell'Isola Verde, già sede della scuola professionale ad indirizzo turistico alberghiero. Il nuovo tentativo di vendita è fissato il 15 novembre. Questa volta ne sarà supervisore l'avvocato Luca Luffarelli di Roma, titolare di uno studio specializzato. L'annuncio figura infatti pubblicato dal sito internet www.luffarelliasteimmobiliari.it, oltre che da quelli istituzionali.

Un'inezia, fatti i debiti confronti. L'ennesimo tentativo di asta arriva successivamente a vari altri, tutti chiusi con un nulla di fatto. Nonostante i reiterati ribassi nessuno si era mai fatto avanti a causa di una molteplicità di fattori. Primo fra tutti, stando agli operatori del settore immobiliare, il relativo isolamento dell'Isola Verde.Benché distante in linea d'aria da Sottomarina appena qualche centinaio di metri, per raggiungerla via terra dal centro si devono percorrere all'incirca 10 chilometri. L'imbocco della strada d'argine che vi conduce, cui si accede dalla Romea, è inoltre resa tutt'altro che agevole a causa dell'assenza di uno svincolo simile a quello che assicura di accedere in sicurezza a Rosolina Mare. In pratica, chi proviene da nord è giocoforza costretto ad attraversare la statale, sfidando il traffico pesante; impresa non facile durante l'estate e nelle ore di punta. Oltretutto il bivio è stato più volte teatro di gravi incidenti.LA GARAStando alle anticipazioni, alcuni operatori del settore turistico immobiliare disposti ad investire sul medio lungo termine avrebbero già manifestato qualche interesse. Scommetterebbero sul rifinanziamento della diga-ponte sul Brenta che collegherebbe direttamente Sottomarina con Isola Verde rendendola risolvendo i problemi di viabilità che affliggono le spiagge clodiensi. L'impresa che una dozzina d'anni fa s'era aggiudicata l'appalto del varco carrabile e del sottostante sistema idraulico contro il cuneo salino che risale dalla foce non ne vuol più sapere a causa dei fortissimi rincari dei materiali edili.FUTURO POSSIBILENemmeno gli aggiustamenti del compenso previsti a norma di legge sono bastati per salvare l'esecutività dell'appalto. La posa della prima pietra dell'opera non ebbe luogo, la realizzazione fu bloccata sul più bello dalle azioni legali intraprese dai titolari di alcune darsene. L'Amministrazione comunale, però, si è impegnata a sollecitare in tutti i modi possibili il rifinanziamento. Ed è per questo che l'edificio, a 100 metri di distanza dalla spiaggia, esteso su 5 mila metri quadrati, potrebbe recuperare un notevole valore.Roberto Perini© RIPRODUZIONE RISERVATA