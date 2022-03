LIDO-CAVALLINO - Asta deserta. Non è arrivata nessuna offerta per l'acquisto dei due gioiellini dell'estuario che il Demanio del Veneto aveva messo in vendita nelle ultime settimane dello scorso anno. Non ci sono state proposte né per la Batteria Ca' Bianca Forte Emo al Lido e nemmeno per l'ex Forte Vecchio a Cavallino Treporti in lungomare San Felice. Tutto da rifare. D'altro canto la situazione era ben chiara lunedì a mezzogiorno, quando si era capito che non era arrivata nessuna proposta concreta: niente proposta e ovviamente nemmeno l'ombra dell'assegno circolare con il 10% della caparra che avrebbe dovuto suffragare ogni eventuale offerta. Così ieri mattina alle 10 non si è potuto procedere ad alcuna aggiudicazione. Tutto da rifare. Il fatto che non sia arrivata nessuna offerta d'acquisto è stato confermato dal vicedirettore del Demanio regionale, Angelo Pizzin. Tutto da rifare. La speranza, in ambiti demaniali, è che al più presto si possa procedere a un nuovo bando per l'aggiudicazione del bene, con un'altra asta, con presupposti diversi e soprattutto una maggiore pubblicità, in modo da catturare l'interesse di un maggior numero di investitori. Questa volta per l'ex Forte Vecchio a Cavallino si partiva da un base d'asta di 2 milioni e 270 mila euro, mentre per le fortificazioni Emo e Ca' Bianca la quota era di 2 milioni 383 mila euro. Entrambi gli edifici sono liberi e inutilizzati senza alcuna funzione: a Cavallino parliamo di una superficie pavimentata di 5mila metri quadrati, più altri 11 mila di superfice scoperta, a Ca' Bianca invece 2700 metri quadri, completati da 24 mila scoperti. A Ca' Bianca il complesso è costituito da un terreno di ampie dimensioni sul quale insistono le due fortificazioni militari, l'austriaca Batteria Casabianca e la più recente italiana Batteria Angelo Emo, con relativi fabbricati di servizio; completano il lotto altre aree utilizzate come giardino, parcheggio, orti e un fabbricato uso sportivo con relativa pertinenza esterna, quest'ultimi occupati da privati e quindi ordinariamente manutenuti. Sempre all'interno del compendio, si trova un'area in cui sono presenti due alloggi di servizio per il personale militare tutt'ora utilizzati dal Marina, ricavati all'interno di una costruzione già pertinenza della Batteria Casabianca. Il forte di Cavallino è un complesso di fabbricati militari realizzati tra la seconda metà del 1800 e i primi del 1900 delimitati esternamente da un fossato comunicante con la laguna.