Veneto in zona gialla: assembramenti nei luoghi di ritrovo a Rialto

VENEZIA - Veneto in zona gialla, le persone si riversano fra le calli veneziane. Gli inviti alla prudenza e al distanziamento Covid del Presidente Luca Zaia sembrano essere stati oggi completamente disattesi a Venezia, così come a Verona, dove nella via centrale dello shopping è stato imposto il senso unico pedonale. Ma anche a Treviso la folla si è riversata in centro città, con situazioni critiche davanti ai locali dell'aperitivo, ma non solo, un minore è stato multato perché senza mascherina.

Assembramenti a Venezia

Pieni all'inverosimile nel pomeriggio i consueti loghi di ritrovo dei giovani a Rialto, in Campo degli Osmenisi e Campo Bella Viella ai piedi del Tribunale.

Ultimo aggiornamento: 19:10

