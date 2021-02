VERONA - l primo sabato in zona gialla a Verona ha registrato subito un grande afflusso di persone nel centro storico della città scaligera. Nel pomeriggio l'affollamento ha reso necessario l'introduzione del senso unico pedonale lungo via Mazzini, la strada dello shopping da piazza Bra fino in piazza Erbe, dove l'accesso viene regolato dalle pattuglie della Polizia locale.

