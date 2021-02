Assalto nelle piazze e lungo il Liston a Padova. Code davanti ai negozi per lo shopping Foto

PADOVA - Assalto in centro a Padova oggi pomeriggio. La concomitanza tra l'avvio dei saldi e la "zona gialla" ha provocato evidenti assembramenti nel cuore della città, soprattutto nelle piazze e lungo il Liston. Tanto traffico anche sulle tangenziali e "caccia" ai parcheggi anche nei quartieri subito fuori dal centro storico come in quello di Città Giardino. Code fuori dai negozi e forze dell'ordine in azione per verificare il rispetto delle norme di distanziamento soprattutto nei locali e sui gradoni della Gran Guardia. Il timore di molti è che lo scenario si ripeta domani. Occhi puntati anche sui colli, dove diverse trattorie riaprono in questo weekend dopo un mese di stop e hanno registrato per pranzo il tutto esaurito.

Ultimo aggiornamento: 20:00

