Aggressivo, richiedente asilo di 24 anni arrestato a Caorle

CAORLE - Un richiedente asilo, ospitato nel centro di accoglienza di Cona (Venezia), è stato arrestato a Caorle dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, 24 anni, originario della Nigeria, era stato segnalato perché da giorni avrebbe tenuto una condotta aggressiva nei confronti del personale dell'azienda locale dei trasporti. Dopo aver ricevuto una segnalazione in tal senso dalla stazione dei pullman di Caorle, i carabinieri hanno chiesto i documenti al giovane, che ha fatto intendere di non capire la lingua italiana. Quando i militari dell'Arma hanno avanzato la loro richiesta in inglese, il nigeriano si è spazientito e ha cercato di colpire con un calcio uno dei componenti della pattuglia. Bloccato dai colleghi, è stato condotto in caserma, in arresto. Come disposto dalla Procura di Pordenone, il giovane è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

