Amfar all'Arsenale di Venezia, parata di stelle per la lotta contro l'Aids

VENEZIA - Venezia, star riunite per la lotta contro l'Aids. Red carpet, photo call e parata di celebrità tra esponenti del mondo dell'arte e del cinema, ieri sera, all'Arsenale per il Gala amfAR. «Vedo molte persone ricche qui!» ha detto Jodie Turner-Smith, avvolta in un coloratissimo abito da sera con parure da capogiro, mentre saliva sul palco per aprire l'asta benefica a fav ore di amfAR. L'attrice ha inoltre ricordato a tutti che «E' facile dimenticare che l'Aids rimane ancora una delle minacce per la salute più gravi del mondo». Tra le stelle del grande schermo c'erano anche Rachel Brosnahan in paillettes blu navy, Patricia Clarkson, Greta Ferro e Sarah Ferguson, duchessa di York, di verde vestite. Look meno impegnativo per Jessica Michael Sefarty con la sua iconica tuta dai colori rosso, bianco e nero. Abito con strascico luccicante per Sara Sampaio, elegantissima in velluto con dettagli luminosi Marisa Tomei, vestito a balze con bustier per la romantica Heather Graham, completo nero per Casey Affleck e abito rosso in paillettes per Caylee Cowan, in rosso e blu invece Bianca Vitali e Stefano Accorsi, prezioso e raffinato l'abito con coda di Isabeli Fontana e tra i tantissimi ospiti c'era anche Valeria Marini. L'asta dal vivo, condotta da Simon de Pury, mercante d'arte e collezionista svizzero, è iniziata alla grande. Lady Monika Bacardi, sostenitrice dell’arte e filantropa, si è aggiudicata per 250mila euro una collezione di fotografie incorniciate, molte delle quali sono ritratti di Andy Warhol. Nel corso dell'asta sono stati raccolti circa 3 milioni di euro. Una volta terminate le offerte, la cantante pop britannica Ellie Goulding, candidata ai Grammy Award, è salita sul palco per un live set che includeva il suo grande successo "Love Me Like You Do". Nel corso dell'evento sono stati assegnati dei riconoscimenti a Ferzan Ozpetek che ha ricevuto il “Premio coraggio” mentre Achille Boroli è stato premiato per la “Leadership filantropica”.