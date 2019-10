Allerta acqua alta, il livello del mare salito di 35 cm in 150 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Venezia si abbassa lentamente, in modo costante ogni anno perde un millimetro a causa del cedimento del suolo e altrettanto per l'innalzamento del mare. Fenomeno che si aggrava a causa dei cambiamenti climatici: il livello medio del mare nella città lagunare ha ormai raggiunto +35 cm rispetto allo zero di Punta Salute stabilito nel 1870, comportando un significativo aumento degli eventi mareali e quindi facendo anche risaltare le conseguenze dei cosiddetti fenomeni anomali con effetti dirompenti sulla città. E il futuro non...