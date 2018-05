Nuova termo-camera per i vigili, utile per cercare persone al buio

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VENEZIA) - Una super termo camera per ladel Distretto Veneto est. Gli agenti in servizio tra Fossalta di Portogruaro e San Michele al Tagliamento da qualche giorno hanno a disposizione unoche permette loro di vedere una fonte di calore ad oltre 2 chilometri. "Già 5 anni fa avevamo acquistato una termo-camera – spiega il comandante- che si è rivelata uno strumento fondamentale per la ricerca di persone sia quelle che volutamente si nascondono per commettere reati o perché in fuga. L'abbiamo usata anche per soccorrere persone. In 5 anni, infatti, grazie alla primasiamo riusciti a salvare due persone che, con problemi di memoria, si erano smarrite in pineta; è stato anche ritrovato un bambino in spiaggia che, disperso durante un pomeriggio, ormai a notte fonda si era seduto al buio impaurito. In più tre malviventi sono stati assicurati alla Giustizia mentre tentavano di scappare al buio sperando di far perdere le tracce”. Il super bincolo consente di scovare anche un focolaio a 2.5 chilometri.