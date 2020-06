Temporale e raffiche di vento: case scoperchiate e auto danneggiate

Vento fortissimo e temporale:paura e danno a Teglio Veneto. Dalle 15,30 i Vigili del fuoco sono impegnati a Teglio Veneto per un violento evento meteorologico di forte vento e rovescio temporalesco che ha interessato la zona: nessuna persona ferita. Scoperchiati alcuni tetti di abitazioni oltre alla caduta di rami e alberi. I vigili del fuoco accorsi con squadre da San Donà, Portogruaro e Mestre stanno operando per ripristinare la sicurezza, rimuovendo ostacoli alla circolazione ed elementi pericolosi. Una decina le richieste di soccorso. Un albero si è abbattuto su una casa di cura in via dell’Unione. Sul posto anche la Protezione civile e i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA