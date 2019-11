Alessandro, campione di matematica a 12 anni fa calcoli complessi a mente

di Alberto Francesconi

MESTRE - Alessandro di sera non guarda la tv. Potrebbe farlo, dato che di pomeriggio è già impegnato con lo studio, ma deve allenarsi: non dal punto di vista fisico ma mentale, per riuscire a eseguire operazioni matematiche complesse in tempo reale. Basta fargli una domanda su un'operazione e lui ha pronta la risposta, come un computer in carne, ossa e neuroni. Soprattutto neuroni, dato che Alessandro ha solo 12 anni e un fisico minuto. Frequenta la seconda media all'istituto Santa Caterina di Mestre e ha al suo attivo un palmares di tutto rispetto: qualche mese fa a Udine ha vinto con ampio margine il campionato italiano Under 14 di calcolo mentale. Un successo che lo ha indotto a partecipare a un altro concorso con i ragazzi delle scuole superiori, dove è arrivato undicesimo. L'ultimo successo è fresco di pochi giorni: la settimana scorsa Alessandro, completo grigio e cravatta, si è presentato in Vaticano per ritirare, unico italiano fra nove personalità sul podio, il premio Giuseppe Sciacca per la matematica nella sede della Pontificia Università Urbaniana.