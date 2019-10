Infarto nella notte, addio al tassista Alessandro Brugnone

di Nicola Munaro

VENEZIA - Tra gli stazi dei taxi di Venezia ieri non si parlava d'altro. Un veloce saluto tra i tassisti e poi, chiuso momentaneamente con il lavoro, ecco che l'argomento era solo uno, al Todaro come in Stazione; a Rialto come al Danieli. Tra colleghi le parole e i pensieri erano solo per Alessandro Brugnone «taxi 208», che non c'è più. Cinquant'anni, padre di una bambina e felice assieme alla sua compagna di vita, Alessandro Brugnone è morto nella notte tra domenica e ieri. Si era...