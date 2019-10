Un altro bar al posto di Aldo Strasse il vintage che dal '74 ha conquistato i vip

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA (c.mes.) - Si chiamerà forse ancora, come sostengono i nuovi proprietari, ma non sarà più un negozio di abbigliamento usato e vintage, bensì un bar. Aldo Costantini ha aperto il suo Aldo Strasse nel 1974, in campo Santa Giustina, a Castello, dopo un anno trascorso in una bottega in Barbaria de le Tole, dove però arrivava spesso l'acqua alta.«Avevo iniziato vendendo cinture e borse in pelle che realizzavo artigianalmente, poi ho visto che gli affari andavano meglio con l'abbigliamento usato e, dopo il trasferimento in campo Santa Giustina, mi sono dedicato esclusivamente a quest'attività. - ricorda Aldo - Nei grandi magazzini di Prato, la città dei cenciaioli, come era ironicamente soprannominata dai fiorentini, arrivavano grandi balle di indumenti usati provenienti dagli Stati Uniti e dall'Europa. Gli abiti rovinati andavano al macero per creare nuovi tessuti, i vestiti invece ancora buoni venivano venduti al chilo o al pezzo. Dall'acquisto di indumenti selezionati da una balla di 4 quintali è nata la mia attività».