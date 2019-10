I negozi Testolini chiudono dopo 98 anni: scattano i licenziamenti a Venezia e Mestre

di Claudia Meschini

L'azienda Testolini, marchio presente a Venezia dal 1911 e a Mestre da quasi 50 anni, non esisterà più. Chiuderà anche la cartolibreria interna all'Open in via Paganello, laterale di via Torino a Mestre, con il risultato che 9 dipendenti verranno licenziati e 2 andranno in pensione. La srl è in liquidazione e tutta la merce è in svendita: «Siamo al punto in cui i costi non sono più comprimibili e purtroppo non ci resta altra scelta, il nostro è un settore in profonda crisi -...