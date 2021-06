Aereo ultraleggero precipita a Caposile, il pilota morto sul colpo

CAPOSILE - Un aereo ultraleggero è precipitato oggi pomeriggio, poco prima delle 17, nella zona dell'aviosuperficie di Caposile, in provincia di Venezia, tra Musile e San Donà di Piave, a pochi chilometri da Jesolo.

Sul posto, con i soccorritori, anche i carabinieri. Il pilota deceduto sul colpo dopo che il velivolo ha preso fuoco.

APPROFONDIMENTI SUSEGANA Ultraleggero rovesciato sul Piave: avaria in volo e atterraggio... POZZONOVO Precipita un ultraleggero in atterraggio, morto il pilota

L'aviosuperficie di Caposile dispone di una pista lunga 450 metri in erba e sei hangar per i velivoli. E' anche operativa una scuola di volo gestita dal locale Club Volo Papere Vagabonde.

Sul posto sono accorsi compagni del pilota, che hanno tentato di spegnere le fiamme e cercato inutilmente di aiutare la vittima.

I vigili del fuoco di Jesolo hanno confermato la morte del pilota, ma ancora non sono state rese note le generalità: si tratterebbe di un 63enne di Brunico, in provincia di Bolzano. L'aereo è caduto in un campo dietro ad una abitazione privata.