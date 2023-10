MESTRE - In cento giorni sono stati venduti biglietti per un milione di euro. È un bilancio senza prevedenti quello che il Gruppo Avm-Actv può vantare grazie al nuovo sistema di bigliettazione attraverso WhatsApp con il servizio Chat&Go. Quello, per intendersi, che consente di acquistare il biglietto puntando il proprio smartphone sul codice Qr ben visibile alle fermate dell'autobus o ai pontili del vaporetto. I clienti che già usufruiscono dei servizi digitali dell'azienda sono centomila, per buona parte, almeno per il momento, turisti che hanno approfittato dell'opportunità per semplificare i propri spostamenti in città.

IN EVOLUZIONE

L'operazione, varata nei mesi scorsi a livello sperimentale, è però destinata a svilupparsi a tempi brevi. Entro fine mese, per esempio, sarà possibile per i residenti acquistare i biglietti attraverso il sistema Chat&Go al prezzo di 1.50 euro (anziché 9.50 di chi non ha la carta Venezia Unica). La novità più importante però è in arrivo con il nuovo anno, con l'avvio del sistema di pagamento Emv per le carte bancarie, che consentirà in sostanza di passare direttamente sul lettore la propria carta di pagamento - fisica o virtuale - per acquistare il biglietto al prezzo migliore. Inoltre il sistema di bigliettazione sarà ampliato per consentire di pagare tutti i servizi di mobilità gestiti da Avm, come la sosta nei parcheggio e negli stalli con le strisce blu. L'obiettivo è di raggiungere in breve una quota del 20% di transazioni con il nuovo sistema di pagamento.

Una svolta epocale, per il direttore generale del Gruppo Avm Giovanni Seno: «Abbiamo affrontato il 2023 come anno di svolta post pandemia investendo su digitale e green - dichiara - e lanciato il servizio di ticketing su whatsapp Chat&Go che in poco più di 100 giorni ha già totalizzato un milione di euro di incassi - in gran parte addizionali - con una quota del 5% e una riduzione dell'evasione tariffaria stimata in un punto percentuale dal 4% al 3%».

ACQUISTI ON LINE

Attraverso i servizi digitali inoltre è già possibile acquistare gli abbonamenti ai mezzi di trasporto senza recarsi di persona agli sportelli: in due mesi sono già duemila le tessere virtuali rilasciate. Una procedura che richiede la sola registrazione all'area riservata, accessibile dal sito avmspa.it cliccando su "servizi al cliente". Ciò non implica la scomparsa delle biglietterie tradizionali, spiega l'assessore alle Partecipate Michele Zuin: «I nuovi sistemi di bigliettazione come Chat&Go su WhatsApp e Emv si aggiungono a quelli tradizionali delle biglietterie e dei rivenditori (tabaccai e non solo), senza alcuna volontà di sostituzione».