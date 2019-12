Il numero solidale 45500, attivato il 15 novembre e chiuso il 14 dicembre, ha raccolto promesse di donazioni pari a 574.114. I proventi saranno ora trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile. La destinazione delle somme sarà successivamente valutata da un Comitato dei Garanti appositamente istituito.



NAVI DA CROCIERA. Oltre 1 milione di euro per i restauri è stato raccolto dalle principali compagnie di crociera che scalano Venezia quali Royal Caribbean, MSC Crociere, Costa Crociere e Norwegian Cruise Lines cui si aggiungono Global Ports Holding e a Venezia Terminal Passeggeri e altre, tra cui Sea Cloud Cruises che hanno immediatamente risposto all'appello lanciato da VTP a dare il proprio contributo alla rinascita della città.

Oggi ho voluto vogare fino a Ca' Farsetti, assieme ai gondolieri.

Un gesto simbolico, un omaggio a tutta la Città, ai Veneziani e ai cittadini del mondo che in questo ultimo mese hanno dimostrato il loro affetto e vicinanza a #Venezia. Grazie ❤ pic.twitter.com/ex4OVVLhRb — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 18, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Venezia fa i primi conti sugli aiuti che stanno affluendo per aiutare la città a rialzarsi dopo la terribile acqua alta del 12 novembre e dei giorni successivi. Per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro questa mattina ha vogato in Canal Grande da Ca' Vendramin Calergi a Ca' Farsetti, sede del Comune, accompagnato dai gondolieri e dal consigliere delegato alla tutela dele tradizioni, Giovanni Giusti. «Un gesto simbolico - ha detto Brugnaro - di riconoscenza a tutti gli italiani e ai cittadini del mondo».