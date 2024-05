Da Venezia a Praga: La Gondola “Aurora” alle Navalis di San Giovanni Nepomuceno

VENEZIA - Nel cuore dei canali veneziani è nata una nuova gemma: la gondola “Aurora”.

Costruita con passione e dedizione nel cantiere Dei Rossi Roberto presso la Giudecca, questa imbarcazione non rappresenta solo una celebrazione della tradizione, ma anche un tributo all'impegno dei giovani talenti di Venezia. “Aurora” segna un importante traguardo, essendo la prima gondola costruita materialmente dai giovani collaboratori del maestro Roberto Dei Rossi. Giacomo Dalla Puppa, Simone Vecchiato, Lorenzo Desideri e Claudio Geromin hanno infatti unito le loro abilità per dar vita a questa imbarcazione. La suddetta gondola a quattro remi è stata commissionata dalla remiera “Sportmare DLF” di Venezia.

“Aurora”, non è però solamente destinata a solcare i canali veneziani, poiché sarà protagonista della festa di San Giovanni Nepomuceno a Praga, il prossimo 15 maggio. La remiera “Sportmare DLF” è stata invitata alla manifestazione: due trasporti eccezionali condurranno non solo “Aurora”, ma anche altre quattro imbarcazioni lungo le acque del fiume Moldava.

Con esse, ben 32 vogatori porteranno l'eleganza e la tradizione veneziana nel cuore della capitale ceca.

San Giovanni Nepomuceno, protettore dei naviganti e santo patrono della Boemia e di Praga, viene onorato ogni anno il 14 e il 15 maggio con le Navalis, una celebrazione che affonda le radici nel 1600 e che continua a essere uno dei momenti più sentiti e significativi della tradizione religiosa e culturale della città. Praga e Venezia condividono un legame antico e profondo, notabile dalle vetrate della cattedrale di San Vito, realizzate dai maestri vetrai muranesi, o dalla statua in pietra dedicata al suddetto santo, posizionata a Venezia all'ingresso del Rio di Cannaregio.

Intorno al 1800, le Navalis purtroppo persero valore nella città, ma nel 2009, Zdenek Bergman, il primo e più importante armatore turistico Praghese, decise di ridar loro vita e splendore, istituendo una flotta di imbarcazioni tradizionali e creando una linea di navigazione pubblica lungo la Moldava, garantendo un servizio ai cittadini di trasporto e attraversamento fluviale per molti chilometri, soprattutto nelle zone povere di ponti stradali.

Inoltre, Bergman si avvalse della preziosa collaborazione di un amico originario di Dolo, residente a Praga da oltre 30 anni, per stabilire un contatto con un gruppo di vogatori veneziani che potesse partecipare alla manifestazione con le caratteristiche imbarcazioni tipiche della Laguna veneta. È così che nel 2009, grazie alla sinergia tra il gruppo sportivo Voga Veneta Mestre, il Comune di Venezia e Praga, le Navalis di San Giovanni Nepomuceno ripresero vita. Con la presenza di caorline, gondole, sandoli ed una miriade di vogatori, l'evento viene trasmesso ogni anno in diretta televisiva sul primo canale della televisione ceca. Nel corso degli anni, la manifestazione ha visto un costante miglioramento nel livello tecnico e artistico, tanto da attirare ogni anno l'attenzione di giornalisti, fotografi e reti televisive nazionali, contribuendo a far crescere ulteriormente il prestigio delle Navalis.