Primo gennaio con l'acqua alta. Disagi per i fedeli a messa in Basilica

VENEZIA - Inizio d'anno con l'acqua alta a Venezia. L'alta marea ha raggiunto un picco massimo intorno ai 90 centimetri sul medio mare, alle ore 11, e poi ha iniziato a scendere molto lentamente. Anche se si tratta di una misura non elevata, è sufficiente per allagare Piazza San Marco, il cui è selciato è a 80 centimetri sul medio mare, provocando disagi ai fedeli che si recavano in Basilica per la prima messa del nuovo anno. Il fenomeno era stato annunciato dalle previsioni del Centro maree di Venezia, in concomitanza con l'arrivo di una nuova area di bass pressione, che sta portano lievi piogge in pianura.

