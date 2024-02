A4, bisarca schiaccia auto contro il new jersey nel tratto maledetto, code

SAN STINO - Il tir schiaccia l'auto contro il New Jersey: traffico in tilt nel tratto maledetto della A4. È successo poco dopo le 19 nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro, in direzione di Trieste. Due i mezzi coinvolti nello schianto. Secondo una prima ricostruzione, pare che una bisarca abbia spinto e poi schiacciato un'auto contro il New Jersey di mezzeria. Nell'urto la viabilità è rimasta parzialmente bloccata. Sul posto sono poi intervenuti i soccorritori assieme agli ausiliari del traffico della concessionaria Alto Adriatico. Tre i chilometri di coda per chi deve dirigersi verso Trieste. La concessionaria ha istituto il reindirizzamento virtuale con l'invito a Mestre a percorrere la A27 e quindi la A28 per poi rientrare sulla A4 al nodo di Portogruaro.

