A4, incidente fra mezzi pesanti prima di Dolo: autista incastrato nel tir. Autostrada bloccata

DOLO - Incidente in A4, il secondo su questa autostrada oggi, alle 9.50, poco prima dell’area di servizio di Arino di Dolo, in direzione Milano. A scontrarsi tre mezzi pesanti: una persona è rimasta ferita.

I pompieri, arrivati da Mestre e Mira con tre automezzi e 12 operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un autista rimasto incastrato. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e poi trasferito in ospedale.

Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Sono ora in corso le operazioni di sgombero stradale dei mezzi per liberare le corsie.

Incidente sul Passante: code e traffico

Cinque chilometri di coda si sono formati per l'incidenteche ha visto coinvolti, tre mezzi pesanti sul Passante di Mestre in direzione Milano, sulla A4. Una persona è rimasta ferita. Al momento si registrano fino a 5 chilometri di coda in carreggiata ovest (direzione Milano) e in A57, sempre in direzione Milano. Code per curiosi anche in carreggiata opposta (direzione Trieste).