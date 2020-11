Pronti i nuovi tutor in autostrada, nel weekend saranno posizionati i cartelli con la chiusura della A4

Varo del ponte sul fiume Lemene e installazione di nuovi impianti segnaletici per il sistema Tutor: saranno questi i maggiori interventi che verranno effettuati nel weekend sulla A4. Due le chiusure autostradali notturne previste e due le tratte interessate: dalle 23 di venerdì alle 4 di sabato 7 (San Giorgio di Nogaro – Latisana in direzione Venezia) e dalle 19 di sabato 7 alle 9 di domenica 8 (Latisana – Portogruaro in entrambe le direzioni).

Nuove postazioni Tutor tra Latisana e San Giorgio di Nogaro

Nel corso della prima chiusura autostradale, verranno montati sui portali i “cartelli di preavviso” che segnalano la presenza del sistema Tutor nel tratto Latisana – San Giorgio di Nogaro. Si tratta di 4 postazioni che “coprono” il nuovo tratto a tre corsie nelle due direzioni, basate sulla tecnologia radar (finora si utilizzavano le spire fissate all’interno del manto stradale), in grado di individuare dall’alto – grazie a sensori specifici - il passaggio dei veicoli. Con il montaggio di queste nuove apparecchiature, diventeranno 15 complessivamente le postazioni Tutor installate, che implementano 8 tratte: 6 in A4 (San Stino di Livenza – San Donà di Piave in direzione Venezia; Cessalto – San Stino di Livenza, San Stino di Livenza – Portogruaro e Villesse – Redipuglia in direzione Trieste, Latisana – San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni), 1 in A28 (Azzano Decimo – Villotta in direzione Portogruaro) e 1 in A23 (Udine Sud – Nodo A4/A23 verso la A4).

Il ponte sul fiume Lemene

Nel corso della seconda chiusura autostradale verrà varato il ponte sul fiume Lemene che attraversa la carreggiata est (direzione Trieste). Il ponte sul fiume Lemene è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo a campata unica lunga 46 metri, costituito da due impalcati distinti, uno per carreggiata della larghezza di poco più di 20 metri e già predisposto per ospitare una futura quarta corsia. L’intervento che verrà effettuata nella notte tra sabato e domenica è la prima fase (varo della porzione di ponte che ospiterà temporaneamente le due corsie in est) alla quale ne seguiranno altre due per completare l’opera (montaggio dell’altro impalcato nella carreggiata in direzione Venezia e “cucitura” delle altre due corsie in est).

