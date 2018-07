Non riesce a tornare a riva: 15enne salvato dai bagnini col mare mosso

JESOLO - I bagnini di uno stabilimento balneare di Jesolo hanno portato a riva un giovane che facendo il bagno non riusciva più a raggiungere la battigia. Il ragazzo, un 15enne italiano, si trovava ad una cinquantina di metri dalla terra ferma e, complice il mare mosso, non riusciva a rientrare. Recuperato, sono quindi intervenuti i sanitari del Suem 118. Le sue condizioni non sono gravi ma è stato portato all'ospedale per i controlli di rito.

