Palpeggia una giovane sul greto del Tagliamento, nei guai un 72enne

UDINE - Un anziano di 72 anni, italiano, residente in provincia di Udine, è stato denunciato per violenza sessuale dai Carabinieri di San Daniele del Friuli per aver palpeggiato una giovane donna sul greto del fiume Tagliamento. È stata la vittima, una cittadina moldava, di 29 anni, residente in provincia, a denunciare la violenza subita dopo essere riuscita a fuggire. L'episodio risale al 31 maggio. La donna è stata avvicinata dall'uomo lungo il greto del Tagliamento. L'anziano ha carpito la sua fiducia e l'ha seguita mentre lei tornava all'auto. A quel punto, in un tratto di sentiero coperto da una fitta vegetazione, l'uomo si è avventato sulla ragazza e ha cominciato a palpeggiarla ripetutamente, prima che lei riuscisse a scappare. L'uomo è stato identificato dai Carabinieri e segnalato alla Procura.

