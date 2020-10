Violenta lite nel bar, locale chiuso per 10 giorni

UDINE - Il Questore di Udine, Manuela De Bernardin Stadoan, ha chiuso un locale del centro città dopo una violenta lite che si era scatenata al suo interno. Nella serata del 30 settembre, personale della Squadra Volante era intervenuto nell'esercizio pubblico scoprendo che la lite era proseguita all'esterno degenerando in una colluttazione, nel corso della quale era comparso anche un coltello, prelevato all'interno del locale. I protagonisti della vicenda sono stati accompagnati in Questura per il prosieguo degli accertamenti, mentre uno dei protagonisti della zuffa ha dovuto far ricorso alle cure del Pronto soccorso.



Il bar è stato al centro di altri episodi simili nella cronaca recente, per i quali si è reso necessario l'intervento delle forze di Polizia. Per questa ragione, il Questore ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza come previsto dall'articolo 100 del Tulps. © RIPRODUZIONE RISERVATA