Cucina a fuoco nella notte, fumo in casa, anziano in ospedale

TRIESTE - Un incendio è divampato nella notte nella cucina di un'abitazione a Varmo (Udine) e un anziano che dormiva nella stanza a fianco è stato soccorso e trasferito in ospedale a Latisana in codice giallo per accertamenti. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Codroipo e del distaccamento di Latisana che hanno lavorato dalle 3.30 alle 5.30. Secondo i primi accertamenti, l'innesco sarebbe riconducibile a cause di natura elettrica, probabilmente scaturite dal forno della cucina. L'incendio ha causato ingenti danni. Le fiamme hanno distrutto completamente gli arredi e l'impianto elettrico della cucina mentre il fumo ha invaso le altre stanze.